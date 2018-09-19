Прокуратура нашла нарушения в детских лагерях в Тверской области

19 Сент. 20:41 2018-09-19T20:42:05+03:00

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Прокуратура Селижаровского района провела проверку в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе средней школы №1 посёлка Селижарово и Селищенскую среднюю школу.

- Установлено, что в лагерях на момент проведения проверки отсутствовали суточные пробы, в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья не указано время поступления и реализации продуктов, директором лагеря не пройдено гигиеническое обучение, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме того, в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе школы№1 в Селижарово выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности. Руководитель не обучен по программе пожарно-технического минимума, не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII правил противопожарного режима для данного объекта.

По итогам проверки прокурором района возбуждено 3 дела об административных правонарушениях в отношении директоров летних лагерей

Должностные лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 3 500 рублей.