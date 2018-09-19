Закрытие мотосезона пройдет в Твери
Начало в 14.00
Начало мероприятия в 14.00
Изменить размер текста:
22 сентября в Твери состоится масштабный и зрелищный праздник, знаменующий закрытие очередного мотосезона в Твери и Тверском регионе.
В программе мероприятия:
- выставка ретро-автомобилей
- выставка мотоциклов
- выступление рок-группы "Декабрь"!
- Если у вас нет мотоцикла - не беда! Берите друзей и становитесь частью крутого события! - приглашают организаторы.
Парковка РИО.
Начало мероприятия в 14.00.