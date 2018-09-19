Закрытие мотосезона пройдет в Твери

19 Сент. 20:25 2018-09-19T20:25:13+03:00

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22 сентября в Твери состоится масштабный и зрелищный праздник, знаменующий закрытие очередного мотосезона в Твери и Тверском регионе.

В программе мероприятия:

- выставка ретро-автомобилей

- выставка мотоциклов

- выступление рок-группы "Декабрь"!

- Если у вас нет мотоцикла - не беда! Берите друзей и становитесь частью крутого события! - приглашают организаторы.

Парковка РИО.

Начало мероприятия в 14.00.