2018-09-19T20:25:13+03:00
Общество

Закрытие мотосезона пройдет в Твери

Начало в 14.00
Ирина ТАРАСОВА
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Начало мероприятия в 14.00Начало мероприятия в 14.00
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22 сентября в Твери состоится масштабный и зрелищный праздник, знаменующий закрытие очередного мотосезона в Твери и Тверском регионе.

В программе мероприятия:

- выставка ретро-автомобилей

- выставка мотоциклов

- выступление рок-группы "Декабрь"!

- Если у вас нет мотоцикла - не беда! Берите друзей и становитесь частью крутого события! - приглашают организаторы.

Парковка РИО.

Начало мероприятия в 14.00.

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