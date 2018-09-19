Тверской боксёр взял "золото" на Всероссийских соревнованиях

19 Сент. 20:10 2018-09-19T20:10:28+03:00

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С 12 по 16 сентября в Москве проходили Всероссийские соревнования по боксу на призы двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина. На ринге спортивного комплекса «Крылья Советов» собрались боксеры 15 – 16 лет из разных регионов.

Тверскую область представлял воспитанник тверской СШОР по боксу и кикбоксингу Павел Бобков. Он выступал в весовой категории до 66 килограмм. В первом поединке подопечный тренера Владимира Кашкина одержал досрочную победу над ровесником из Санкт-Петербурга. В финальном бою за первое место Павел одолел Дениса Кадейкина из Владимирской области и завоевал "золото".