Народный театр "на Миллионной" открывает в Твери новый сезон спектаклем "Васса"
Начало в 17.00
Зрителей и друзей театра ждет спектакль по роману А. Горького "ВАССА"
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6 октября в Твери Народный театр "на Миллионной" открывает новый, 98-ой театральный сезон.
Зрителей и друзей театра ждет спектакль по роману А. Горького "ВАССА". История одной семьи будет представлена в трех актах.
Режиссер-постановщик В. Семенов.
Начало в 17.00.
Стоимость билетов - 150 руб.
Адрес: г. Тверь, ул. Советская, 42