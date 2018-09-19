2018-09-19T20:12:07+03:00
Звезды

Народный театр "на Миллионной" открывает в Твери новый сезон спектаклем "Васса"

Начало в 17.00
Ирина ТАРАСОВА
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Зрителей и друзей театра ждет спектакль по роману А. Горького "ВАССА"Зрителей и друзей театра ждет спектакль по роману А. Горького "ВАССА"
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6 октября в Твери Народный театр "на Миллионной" открывает новый, 98-ой театральный сезон.

Зрителей и друзей театра ждет спектакль по роману А. Горького "ВАССА". История одной семьи будет представлена в трех актах.

Режиссер-постановщик В. Семенов.

Начало в 17.00.

Стоимость билетов - 150 руб.

Адрес: г. Тверь, ул. Советская, 42

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