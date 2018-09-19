2018-09-19T18:39:33+03:00
Общество

Приоритетными объектами газификации в Тверской области станут школы, детские сады и больницы

Планируется план работ на следующий год
Виктория ЖУКОВА
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Приоритетными объектами газификации станут школы, детские сады и больницы. Фото: архив "КП"Приоритетными объектами газификации станут школы, детские сады и больницы. Фото: архив "КП"
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В Тверской области планируется повысить уровень газификации районов региона. Финансирование мероприятий госпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 2016-2021 годы обсудили на совещании о региональном бюджете на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов под руководством губернатора Игоря Рудени.

Планируется, что объем финансирования в рамках программы в следующем году составит более 1 млрд рублей.

-Наш приоритет газификация социальных объектов. Это школы, больницы, детские сады, дома культуры, - цитируется губернатора пресс-служба областного правительства.

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