2018-09-19T18:01:17+03:00
Происшествия

Мужчина украл продукты из супермаркета в Тверской области

Его задержали полицейские
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина отправится на год в колонию. Фото: архив "КП"Мужчина отправится на год в колонию. Фото: архив "КП"
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В Тверской области в суде назначено наказание мужчине, который украл продукты из супермаркета.

В июле этого года обвиняемый зашел в один из продуктовых магазинов в Конаково. Набрав целую корзинку продуктов, злоумышленник прошел через кассу и направился к выходу.

Его заметила кассир. Женщина даже побежала за мужчиной, но тот успел скрыться.

Позже злоумышленника установили и задержали стражи правопорядка. Подсчитано, что грабитель "забрал" продуктов на общую сумму более 1 700 рублей.

Как сообщает пресс-служба Конаковского городского суда Тверской области, на судебном заседании подсудимый признал свою вину. Он получил лишение свободы на один год. Отбывать свой срок он будет в колонии-поселении.

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