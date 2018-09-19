Мужчина украл продукты из супермаркета в Тверской области
В Тверской области в суде назначено наказание мужчине, который украл продукты из супермаркета.
В июле этого года обвиняемый зашел в один из продуктовых магазинов в Конаково. Набрав целую корзинку продуктов, злоумышленник прошел через кассу и направился к выходу.
Его заметила кассир. Женщина даже побежала за мужчиной, но тот успел скрыться.
Позже злоумышленника установили и задержали стражи правопорядка. Подсчитано, что грабитель "забрал" продуктов на общую сумму более 1 700 рублей.
Как сообщает пресс-служба Конаковского городского суда Тверской области, на судебном заседании подсудимый признал свою вину. Он получил лишение свободы на один год. Отбывать свой срок он будет в колонии-поселении.