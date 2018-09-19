2018-09-19T17:26:14+03:00
Здоровье

Врачи мобильной детской бригады осмотрели почти 200 пациентов из Тверской области

В августе прошло восемь рейдов
Виктория ЖУКОВА
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В районы выезжали хирург, уролог, невролог и ортопед. Фото: архив "КП"В районы выезжали хирург, уролог, невролог и ортопед. Фото: архив "КП"
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Врачи мобильной детской бригады обследовали почти 200 ребят из Тверской области. Специалисты ездили в Вышневолоцкий, Удомельский, Фировский, Осташковский, Селижаровский, Пеновский, Торжокский и Кувшиновский районы.

Специализированную медицинскую помощь детскому населению оказывали хирург, уролог, невролог и ортопед.

Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, во время рейдов врачи выписали 25 направлений на дополнительное обследование или госпитализацию в детскую областную больницу.

Выезды будут продолжены и в сентябре. Планируется, что врачи побывают в Ржевском, Бежецком и Бологовском районах.

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