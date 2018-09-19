Школьникам Твери расскажут о подвиге Михаила Тверского по уникальному альманаху

19 Сент. 16:44 2018-09-19T16:44:55+03:00

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В школы Твери передан альманах «Михаил Тверской. Путь домой». По нему педагоги областного центра будут проводить тематические классные часы на тему 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

В альманахе собрана уникальна информация, а также видеопрезентация проекта. Издан он был по благословению митрополита Тверского и Кашинского при поддержке правительства Тверской области.

Первую часть тиража также получили культурно-образовательные и социальные учреждения Тверской области. Также альманах отправили в Буденновск, Ингушетию, Грузию, Украину - в те места, история которых связана с именем Михаила Тверского.

Создавали альманах ученые, культурологи и искусствоведы, фотографы и художники, педагоги, журналисты и студенты.