2018-09-19T16:44:55+03:00
Общество

Школьникам Твери расскажут о подвиге Михаила Тверского по уникальному альманаху

Создавали книгу ученые, культурологи, искусствоведы, фотографы и волонтеры
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
В школы Твери передан альманах «Михаил Тверской. Путь домой»В школы Твери передан альманах «Михаил Тверской. Путь домой»
Изменить размер текста:

В школы Твери передан альманах «Михаил Тверской. Путь домой». По нему педагоги областного центра будут проводить тематические классные часы на тему 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

В альманахе собрана уникальна информация, а также видеопрезентация проекта. Издан он был по благословению митрополита Тверского и Кашинского при поддержке правительства Тверской области.

Первую часть тиража также получили культурно-образовательные и социальные учреждения Тверской области. Также альманах отправили в Буденновск, Ингушетию, Грузию, Украину - в те места, история которых связана с именем Михаила Тверского.

Создавали альманах ученые, культурологи и искусствоведы, фотографы и художники, педагоги, журналисты и студенты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собака забежала в школу и покусала учеников в Твери
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области