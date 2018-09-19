Угнанную в Твери "Ниву" искали патрульные экипажи и кинолог со служебной собакой
В Твери у 33-летнего мужчины ночью угнали автомобиль марки «Нива». Машину хозяин оставил во дворе дома на Октябрьском проспекте. О происшествии владелец сообщил полицейским.
Прибывшие на место стражи правопорядка опросили заявителя, осмотрели место происшествия и изъяли улики. Искать автомобиль выехали патрульные экипажи и наряды оперативных служб, а также кинолог со служебной собакой.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, машину обнаружили в одном из городских дворов. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Калининского района.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Оперативники в настоящий момент проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.