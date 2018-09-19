57-летний мужчина задушил своего собутыльника во время ссоры в Твери

19 Сент. 15:23 2018-09-19T15:23:21+03:00

Два друга выпивали в квартире

Изменить размер текста: A A

В Твери следователи СК расследуют уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины, который убил человека.

По версии следствия, трагедия произошла вечером 14 сентября. В одной из квартир на улице Академической в Твери мужчины распивали алкогольные напитки. Между ними произошла ссора, в ходе которой 57-летний мужчина задушил своего 48-летнего приятеля.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, подозреваемого задержали и на основании ходатайства следователя поместили под стражу.

Продолжается сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз, а показания подозреваемого планируется проверить на месте происшествия.