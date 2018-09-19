2018-09-19T14:49:22+03:00
Общество

Мемориальную доску в честь Льва Тимофеева открыли в центре Твери

Лев Николаевич является основателем экскурсионного дела в регионе
Виктория ЖУКОВА
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Памятную доску разместили на фасаде дома №17 по улице Трехсвятская. Фото: областное правительстваПамятную доску разместили на фасаде дома №17 по улице Трехсвятская. Фото: областное правительства
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В Твери сегодня, 19 сентября, открыли мемориальную доску в честь основателя экскурсионного дела в регионе Льва Николаевича Тимофеева.

Памятную доску разместили на фасаде дома №17 по улице Трехсвятская. Именно в этом доме находилось тверское бюро путешествий и экскурсий, где на протяжении многих лет работал Лев Тимофеев. Сейчас в здании расположен исторический факультет Тверского государственного университета.

Инициатором установки мемориальной доски стал сын экскурсовода Сергей Тимофеев и Ассоциация Тверских землячеств.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на открытии мемориальной доски присутствовали Министр туризма Иван Егоров, представители Общественной палаты региона, Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Тверской области и студенты.

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