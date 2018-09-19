Мемориальную доску в честь Льва Тимофеева открыли в центре Твери
В Твери сегодня, 19 сентября, открыли мемориальную доску в честь основателя экскурсионного дела в регионе Льва Николаевича Тимофеева.
Памятную доску разместили на фасаде дома №17 по улице Трехсвятская. Именно в этом доме находилось тверское бюро путешествий и экскурсий, где на протяжении многих лет работал Лев Тимофеев. Сейчас в здании расположен исторический факультет Тверского государственного университета.
Инициатором установки мемориальной доски стал сын экскурсовода Сергей Тимофеев и Ассоциация Тверских землячеств.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, на открытии мемориальной доски присутствовали Министр туризма Иван Егоров, представители Общественной палаты региона, Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Тверской области и студенты.