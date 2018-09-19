Организатора притона осудили в Тверской области

19 Сент. 14:26 2018-09-19T14:26:38+03:00

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Жительницу Тверской области осудили за создание притона в собственном жилище. Известно, что 31-летняя женщина, с 2016 года по июнь 2018 систематически предоставляла свою жилплощадь двум жителям деревни Старое Брянцево, где они вместе со злоумышленницей употребляли наркотики.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Тверской области, женщина была признана виновной в совершении преступления и приговорена к одному году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор суда пока не вступил в законную силу.