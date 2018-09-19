Организатора притона осудили в Тверской области
Нарушительница сумела избежать реального срока
Суд признал женщину виновной в преступлении Фото: Анна КОЛПАКОВАФото: Анна КОЛПАКОВА
Изменить размер текста:
Жительницу Тверской области осудили за создание притона в собственном жилище. Известно, что 31-летняя женщина, с 2016 года по июнь 2018 систематически предоставляла свою жилплощадь двум жителям деревни Старое Брянцево, где они вместе со злоумышленницей употребляли наркотики.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Тверской области, женщина была признана виновной в совершении преступления и приговорена к одному году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор суда пока не вступил в законную силу.