Магазин загорелся из-за короткого замыкания в Тверской области
Пожар огнеборцы потушили за 20 минут
Пожар произошел в магазине. Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области ночью загорелся магазин. Информация о пожаре в Ржеве на улице Мира поступила дежурному УМЧС России по Тверской области в 05:53 19 сентября.
На место пожара выехало шесть человек отделения пожарно-спасательной части № 12.
Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, в результате огнем была повреждена внутренняя отделка магазина и поврежден холодильник. Предположительно, пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки в холодильнике.
Огонь пожарные полностью ликвидировали в 06:10.