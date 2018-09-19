Магазин загорелся из-за короткого замыкания в Тверской области

19 Сент. 14:07 2018-09-19T14:07:05+03:00

Пожар произошел в магазине. Фото: УМЧС России по Тверской области

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В Тверской области ночью загорелся магазин. Информация о пожаре в Ржеве на улице Мира поступила дежурному УМЧС России по Тверской области в 05:53 19 сентября.

На место пожара выехало шесть человек отделения пожарно-спасательной части № 12.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, в результате огнем была повреждена внутренняя отделка магазина и поврежден холодильник. Предположительно, пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки в холодильнике.

Огонь пожарные полностью ликвидировали в 06:10.