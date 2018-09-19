«Тверская генерация» вынуждена бороться за пуск тепла в здания
В 2017 году решениями арбитражного суда Тверской области на ООО «Тверская генерация» возложена обязанность по обеспечению подачи тепловой энергии для нужд ПАО «Торжокуниверсалбанк» и ООО «Галантерея». Исполнить данное решение возможно лишь после ремонта тепловой сети, которая проходит по улице Коминтерна и длительное время не эксплуатировалась.
Оперативно заменить заброшенный участок трубы и обеспечить подачу тепла в здания не представилось возможным. Энергетики столкнулись с трудностями: работников и технику не пустили на территорию ПО «Универсальная база», где и проходит теплотрасса.
«Тверская генерация» обратилась с заявлением в арбитражный суд Тверской области, который обязал ПО «Универсальная база» немедленно устранить препятствия в проведении работ по ремонту теплотрассы. Но юридическое лицо проигнорировало решение суда.
В результате, чтобы заменить ненадежный участок теплотрассы на территории базы, пришлось вмешаться представителям Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области. Приставами в принудительном порядке обеспечен доступ на территорию базы энергетикам и оборудованию тепловых сетей для проведения ремонтных работ на теплотрассе.