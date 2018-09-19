Пенсионер убил лося в лесу Тверской области
В Тверской области полицейским сообщили, что в двух километрах от деревни Грешнево в лесу убили лося.
Обследовав территорию, оперативники обнаружили недалеко от места происшествия мясо отстреленного животного, охотничье ружьё, а также разделочные ножи и топор.
-В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили, что браконьерство совершил 63-летний житель Удомли, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
У мужчины не было разрешения на отстрел животных. Своими действиями он нанес ущерб на сумму более 120 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За незаконную охоту законодательством РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы.