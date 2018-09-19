77-летняя велопутешественница Юлия Михайлюк стала гостьей тверского фестиваля «Здоровые и активные»

19 Сент. 12:53 2018-09-19T13:05:17+03:00

Который прошел в рамках реализации социального проекта «Радость жизни: workout для пожилых!»

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15 сентября в Заволжской школе им. П.П. Смирнова Твери состоялся физкультурно-оздоровительный фестиваль «Здоровые и активные».

Который прошел в рамках реализации социального проекта «Радость жизни: workout для пожилых!», который стал победителем Всероссийского конкурса социальных проектов «Активное поколение» в 2018 году.

Основная задача фестиваля – пропаганда здорового образа жизни, повышение жизненной активности и укрепление социальных связей пожилых людей.

- Идея провести фестиваль появилась не случайно. Хотелось помочь людям старшего поколения оставаться активными, подвижными, моложаво и привлекательно выглядящими, имеющими здоровье и силы для путешествий, хобби и воспитания внуков» - рассказывает руководитель проекта, директор Заволжской СОШ им. П.П. Смирнова Ольга Никонорова.

Участники фестиваля приняли участие в разминке-зарядке со школьниками, могли потренироваться на уличных тренажерах со студентами Тверского государственного медицинского университета и пройти урок скандинавской ходьбы.

Также гости общались друг с другом за чашкой горячего чая. Гостьей фестиваля стала 77-летняя тверская велопутешественница Юлия Михайлюк, занесеная в книгу рекордов России, как самая возрастная путешественница, преодолевшая путь длиною в 2 тысячи километров из Твери до Сахалина и обратно.

Фестиваль закончился, но он продолжится в другом. Участников проекта «Радость жизни: workout для пожилых!» ждет цикл занятий физкультурой на открытой спортивной площадке, консультации по разным аспектам поддержания здоровья и сдача нормативов ГТО.