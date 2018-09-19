Изменилась схема движения на перекрестке рядом с Речным вокзалом в Твери
Поворачивать на Новый мост теперь можно с правой и средний полосы
Новые знаки уже висят. Фото: группа в соцсети "Подслушано у водителей. Тверь"
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В Твери на оживленном перекрестке рядом с Речным вокзалом изменилась схема движения транспорта. Речь идет о пересечении улицы Горького и Комсомольского проспекта.
Теперь автомобилисты при движении с улицы Горького на Тверецкий мост должны выбирать только крайнюю левую полосу. С этой же полосы разрешен и поворот налево.
С остальных двух полос при движении с улицы Горького разрешен только правый поворот на Новый волжский мост. Движение осуществляется по советующим знакам дорожного движения.
Госавтоинспекция Тверской области просит водителей буть внимательнее и следовать требованиям установленных дорожных знаков.