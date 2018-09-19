В Тверской области осудили женщину, которая оставила годовалую дочь на морозе в легком комбинезоне

19 Сент. 12:16 2018-09-19T12:16:54+03:00

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В Тверской области Удомельская прокуратура в суде поддержала государственное обвинение в отношении местной жительницы за то, что она пренебрегла родительскими обязанностями.

В марте этого года в вечернее время обвиняемая оставила свою годовалую дочь в коляске на улице в легком летнем комбинезоне. При этом на улице стояла минусовая температура. Женщина в этот момент была в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, подсудимая пренебрегла обязанностями, закрепленными в Семейном кодексе РФ, согласно которым родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии своих детей.

Уголовное дело рассматривал мировой судья. Женщине назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Решение суда вступило в законную силу.