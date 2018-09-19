2018-09-19T11:52:41+03:00
Происшествия

Пожилой водитель погиб в аварии на дороге в Тверской области

Еще два человека попали в больницу
Альберт БОЙКОВ
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Водитель "Приоры" погиб на месте аварии Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВодитель "Приоры" погиб на месте аварии Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 18 сентября, в Калязине Тверской области произошло ДТП, в котором погиб пожилой водитель. Дорожная трагедия случилась в 17:10 на улице Заводской в районе дома №33.

Известно, что 70-летний обладатель "Лады Приоры" начал двигаться с правой обочины, чтобы совершить разворот, однако при этом он не убедился в безопасности маневра. В результате в автомобиль пенсионера врезался "ВАЗ 21099", за рулем которого находился 23-летний мужчина.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, 70-летний водитель "Приоры" скончался на месте аварии. В больницу были доставлены 68-летняя пассажирка погибшего, а также 23-летний обладатель другого автомобиля.

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