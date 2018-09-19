Андрей Ищенко назначен заместителем председателя правительства Тверской области

19 Сент. 11:44 2018-09-19T11:46:27+03:00

Он будет курировать вопросы внутренней политики в области

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В Тверской области новый заместитель председателя правительства. На эту должность назначен Андрей Ищенко, который ранее был заместителем руководителя аппарата правительства.

На новой должности он займется вопросами внутренней политики региона.

Андрей Ищенко окончил факультет журналистики в Московском государственном университете имени Ломоносова, также он учился по специальности «Менеджмент организации» в Московском государственном университете дизайна и технологий.

После университета работал в федеральных СМИ и в аппарате Центрального исполкома партии «Единая Россия».

С 2016 года занимает должность в правительстве Тверской области