Пять человек пострадали в ДТП в Тверской области

19 Сент. 11:34 2018-09-19T11:34:44+03:00

В аварии пострадали пять человек Фото: Иван ВИСЛОВ

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Во вторник, 18 августа, на автомобильной дороге Титово – Белый городок - Приволжский, проходящей через Кимрский район Тверской облати, произошла авария в которой пострадали пять человек. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 12:45.

Полицейские выяснили, что 42-летний водитель автомобиля "Хюндай Соната" пытаясь обогнать попутный автомобиль пересек встречную полосу и вылетев на "встречку" врезался в "Ладу Калину", за рулем которой находился 72-летний мужчина.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской ообласти, в результате аварии пострадали оба водителя, а также 32-летняя пассажирка "Хёндая" и 20-летний мужчина и 39-летняя женщина, которые находились в "Ладе".