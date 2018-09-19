Дыни и арбузы продавали без необходимых документов в Твери

19 Сент. 11:17 2018-09-19T11:56:18+03:00

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В Твери проверили уличных продавцов в Заволжском районе. В рейдах приняли участие сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты установили нарушения при продаже растительной продукции. Дыни, арбузы, томаты, огурцы, перцы и картофель продавали без необходимых документов, которые подтвердили бы их фитосанитарное состояние.

В результате контрольно-надзорных мероприятий нарушители привлечены к административной ответственности.

В управлении рекомендует гражданам не покупать овощи и фрукты в несанкционированных торговых точках.