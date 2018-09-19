2018-09-19T10:58:05+03:00
Общество

На фестивале "Княжество Тверское" будут дежурить полицейские и медики

Праздник пройдет 23 сентября в центре Твери
Виктория ЖУКОВА
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фестиваль исторической реконструкции «Княжество Тверское»фестиваль исторической реконструкции «Княжество Тверское»Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Твери в ближайшие выходные состоится фестиваль исторической реконструкции «Княжество Тверское». Обеспечение безопасности гостей на мероприятии обсудили на выездном совещании во вторник, 18 сентября.

Как сообщает управление информации администрации Твери, на празднике будет дежурить полиция и скорая медицинская помощь. Для безопасности все участники фестиваля должны будут пройти через установленные рамки металлодетектора.

Напомним, что вход на праздник свободный. Начнется он в 12:00 23 сентября в ландшафтном парке Тьмака напротив торгового центра «Олимп».

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