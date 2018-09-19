Женщины пыталась передать осуждённому сим-карту для мобильного телефона в Твери

19 Сент. 10:06 2018-09-19T10:11:00+03:00

За это ей грозит крупный штраф

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В Твери в исправительную колонию женщина попыталась пронести запрещённые предметы.

У нее при досмотре обнаружили сим-карту, которую она хотела передать осуждённому.

В отношении жительницы Твери составлен протокол об административном правонарушении, материалы по делу были направлены в суд.

Напомним, что за соответствующее нарушение виновник заплатить штраф от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.

Сотрудники СИЗО, которые обнаружили запрещенные предметы, будут поощрены руководством учреждения.