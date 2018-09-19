Женщины пыталась передать осуждённому сим-карту для мобильного телефона в Твери
За это ей грозит крупный штраф
Женщина хотела отдать осужденному сим-карту для телефона. Фото: архив "КП"
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В Твери в исправительную колонию женщина попыталась пронести запрещённые предметы.
У нее при досмотре обнаружили сим-карту, которую она хотела передать осуждённому.
В отношении жительницы Твери составлен протокол об административном правонарушении, материалы по делу были направлены в суд.
Напомним, что за соответствующее нарушение виновник заплатить штраф от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.
Сотрудники СИЗО, которые обнаружили запрещенные предметы, будут поощрены руководством учреждения.