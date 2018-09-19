Движение по Бурашевскому шоссе будет перекрыто в связи с работами «Тверь Водоканала»

19 Сент. 09:18 2018-09-19T09:19:06+03:00

ООО «Тверь Водоканал» готовится к перекладке участка водопровода, который проходит под Бурашевским шоссе в районе дома № 62.

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На время производства работ движение транспорта будет перекрыто на участке между улицами Летное поле и Вологодской (по картам 2ГИС). К работам, связанным с вскрытием дорожного полотна, специалисты предприятия планируют приступить 20-21 сентября. Точная дата будет сообщена дополнительно.

Временная схема движения согласована с ГИБДД. Она предполагает объезд ремонтируемого участка по параллельной Бурашевскому шоссе улице Взлетной. При движении в город водители должны будут повернуть налево, на улицу Летное поле, при движении из города - направо, на Вологодскую. Автомобилисты могут также использовать для объезда улицы Луговую и Линейную.

В ходе ремонтных работ 90-метровый аварийный участок водопровода диаметром 315 мм будет заменен. Вместо металлической трубы будет проложена пластиковая, которая не образует отложений и имеет большой срок службы. Это повысит надежность водоснабжения и благоприятно скажется на качестве воды.

За счет большой подготовительной работы перекладку планируется выполнить в максимально короткие сроки. Восстановлением дорожного полотна займется подрядная организация МУП «ЖЭК».