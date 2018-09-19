2018-09-19T09:14:52+03:00
Здоровье

Врачи мобильной бригады до конца месяца совершат три поездки в районы Тверской области

Выезды пройдут до 28 сентября
Виктория ЖУКОВА
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Принимать пациентов будут в районных больницах. Фото: архив "КП"Принимать пациентов будут в районных больницах. Фото: архив "КП"
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Врачи мобильной детской бригады проведут приемы в районах больницах Тверской области. Основная цель рейдов - повысить качество оказания медицинской помощи и сделать ее более доступной.

Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, с 19 по 28 сентября бригада специалистов детской больницы побывает в трех районах Тверской области.

Сегодня, 19 сентября, невролог, ортопед и хирург-уролог осмотрят ребятишек из Ржевского, Оленинского, Зубцовского и Старицкого районов. Принимать пациентов будут с 9:00 до 13:00 в детской поликлинике в Ржеве.

Следующие выезды запланированы на 27 и 28 сентября. Пациентов из Бежецкого, Сандовского, Весьегонского, Краснохолмского, Молоковского, Максатихинского и Сонковского районов примут травматолог-ортопед, хирург-уролог, невролог и нефролог.

А в Бологовский район и ЗАТО Озерный поедут хирург-уролог, нефрологом, гастроэнтеролог и ортопед.

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