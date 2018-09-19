Турнир по русским и стоклеточным шашкам пройдет в Твери
Участвовать могут все желающие
Участвовать могут все желающиеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:
В Твери пройдет турнир по русским и стоклеточным шашкам. Состязание будет посвящено памяти мастера спорта России Николая Букина.
Турнир состоится 23 сентября в 11:00 в шахматно-шашечном центре «Блиц» (Достоевского, 10 «А»).
Как сообщают в администрации Твери, в рамках турнира пройдет торжественное открытие после ремонтных работ шахматно-шашечного центра «Блиц» муниципального бюджетного учреждения «Лидер». В учреждение также было закуплено новое оборудование.
Принять участие в турнире может любой желающий. Соревнования разделят по возрастным категориям, а регистрировать участников будут на месте.