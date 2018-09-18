2018-09-18T20:05:24+03:00
Звезды

Спектакль "Адам и Ева. Жизнь после рая..." расскажет тверичанам самые яркие истории любви

Представят его двукратные чемпионы мира Арсен Агамалян и Оксана Васильева
Ирина ТАРАСОВА
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Арсен Агамалян и Оксана Васильева предложат зрителю своё изложение этих историй, порою шокирующее, откровенное, но всегда задевающее за «живое». Фото: предоставлено ТАТДАрсен Агамалян и Оксана Васильева предложат зрителю своё изложение этих историй, порою шокирующее, откровенное, но всегда задевающее за «живое». Фото: предоставлено ТАТД
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26 сентября на большой сцене Тверского театра драмы состоится уникальная премьера - танцевально-поэтический спектакль под названием "Адам и Ева. Жизнь после рая..."

Представят ее двукратные чемпионы мира, трёхкратные чемпионы Европы по Бальным танцам в латиноамериканском шоу - Арсен Агамалян и Оксана Васильева.

Концепция шоу: через хореографию бального танца и произведения великих поэтов, рассказать яркие истории любви: Адама и Евы, Ромео и Джульетты, Кармен и Хосе, мужчин и женщин, в разные времена и периоды, от сотворения мира до наших дней, наполненные чувственностью, страстью и красотой!

Арсен Агамалян и Оксана Васильева предложат зрителю своё изложение этих историй, порою шокирующее, откровенное, но всегда задевающее за «живое».

Сами танцоры рассказывают следующее:

- Мы приготовили для вас спектакль, в котором объединили наши лучшие шоу, новые танцевальные номера и стихи великих поэтов. Обещаем сделать всё, чтобы, во-первых, коснуться ваших сердец, а, во-вторых, чтобы вы увидели эксклюзив, который никогда и нигде не повторится.

Стоимость билетов от 400 до 2000 руб.

Спрашивайте в кассе Театра драмы: 8 (4822) 32-09-09; 32-22-92.

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