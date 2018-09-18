10-летняя девочка попала своему однокласснику в глаз дротиком во время конкурса в Тверской области

18 Сент. 19:21 2018-09-18T19:21:25+03:00

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В Тверской области во время экскурсии школьник получил травму глаза. По факту оказания услуг, не отвечающих здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в мае этого года четвероклассники из Калязина отправились на экскурсию. Вместе с ними поехали 12 родителей и классный руководитель. Для детей на острове Спировский была подготовлена анимационная программа.

Для участие в конкурсе ребята поделились на две команды. Во время одного конкурса школьники должны были поочередно метать выданные им дротики в закрепленные на волейбольной сетке разноцветные шары.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, 10-летняя девочка метнула дротик и попала им в правый глаз одноклассника, который не успел отойти от шаров на волейбольной сетке и искал там ранее брошенный дротик. Стояла девочка на расстоянии четырех метров. У 10-летнего мальчика диагностировали проникающую рану глазного яблока правого глаза.

Следователи СК устанавливают подробности произошедшего.