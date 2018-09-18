2018-09-18T18:45:11+03:00
Общество

Более 580 млн рублей на образование дополнительно направят в муниципалитеты Тверской области

Реализуется программа «Развитие образования Тверской области» на 2019-2024 годы
Виктория ЖУКОВА
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Средства будут выделены дополнительно. Фото: архив "КП"Средства будут выделены дополнительно. Фото: архив "КП"
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Муниципалитетам Тверской области планируют увеличить финансовую поддержку в сфере образования более чем на 581 млн рублей. Повышение предполагается в следующем году.

В целом на 2019 год запланировано финансирование по этому направлению в объеме свыше 9,8 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие образования Тверской области» на 2019-2024 годы. Вопрос обсуждался 17 сентября на совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, одна из приоритетных задач – приобретение новых школьных автобусов. Также планируется укрепление материально-технической базы учреждений, компенсация части родительской платы в детских садах, обеспечение горячим питанием школьников младших классов и организация экскурсий.

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