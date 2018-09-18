2018-09-18T18:19:31+03:00
Звезды

На семейный праздник "Осенины" приглашает Детский музейный центр Твери

Начало в 16.00
Ирина ТАРАСОВА
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Также участники побывают на капустинских посиделках и научатся играть в старинные игрыТакже участники побывают на капустинских посиделках и научатся играть в старинные игрыФото: Ирина ТАРАСОВА
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22 сентября в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея пройдет традиционный семейный праздник "Осенины".

Музейный праздник для семей с детьми и всех, кому интересна народная культура - так кратко рассказывают о встрече сотрудники музея.

В программе - погружение в быт русского народа, рассказ об обычаях, обрядах и заготовках на зиму. Также участники побывают на капустинских посиделках и научатся играть в старинные игры.

ул. Советская, 3а (здание с колоннами)

Начало в 16.00.

Запись по телефону: 45-71-76.

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