2018-09-18T18:15:38+03:00
Происшествия

Два "черных лесоруба" арестованы на время следствия в Тверской области

Мужчины вырубили деревья на 300 тысяч рублей
Виктория ЖУКОВА
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Деревьев вырубили на 300 тысяч рублейДеревьев вырубили на 300 тысяч рублейФото: Анна АДАМАЙТЕС
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В Тверской области по решению Пеновского районного суда арестовали двух мужчин, которых подозревают в незаконной рубке леса.

В сентябре злоумышленники в одной из деревень Пеновского района незаконно вырубили деревья. Своими действиями они причинили Министерству лесного хозяйства ущерб на сумму 300 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Следователь ходатайствовал об аресте в отношении подозреваемых, потому что злоумышленники - граждане иностранного государства. Находясь на свободе, они могут скрыться за рубежом от следствия и суда.

Как сообщает пресс-служба суда, грозит мужчинам до семи лет лишения свободы. По решению суда они арестованы на два месяца, на время следствия.

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