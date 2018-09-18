Областной фестиваль хоров «Поющая земля тверская» пройдет в центре Твери
Тверская академическая филармония приглашает на музыкальные встречи, концерты и фестивали.
В ближайшие дни в филармонии пройдут следующие яркие события:
19 сентября в 18.30 - Впервые в Твери! «Симфонический концерт для квартета гитар»
Русский гитарный квартет
В программе: произведения Г. Санза, Дж. Перголези, К. Дженкинса, А. Бородина, П. Чайковского и др.
22 сентября - Областной фестиваль хоров «Поющая земля тверская»
Ярмарка и мастер-классы - начало с 11.30.
Большой гала-концерт - начало в 12.00.
Место проведения: Театральная площадь Твер¬и
Вход свободный!
28 сентября в 18.30 - Проект «Доступная филармония»
В концерте камерной музыки примут участие лауреаты международных конкурсов: солистка Московской филармонии Хироко Нинагава (скрипка, Япония), Глеб Степанов (виолончель), Алексей Стариков (фортепиано).
В программе: произведения П. Чайковского, С. Рахманинова, И.С. Баха, Ф. Шопена, А. Аренского и др.