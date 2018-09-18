Областной фестиваль хоров «Поющая земля тверская» пройдет в центре Твери

18 Сент. 17:56 2018-09-18T17:57:20+03:00

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Тверская академическая филармония приглашает на музыкальные встречи, концерты и фестивали.

В ближайшие дни в филармонии пройдут следующие яркие события:

19 сентября в 18.30 - Впервые в Твери! «Симфонический концерт для квартета гитар»

Русский гитарный квартет

В программе: произведения Г. Санза, Дж. Перголези, К. Дженкинса, А. Бородина, П. Чайковского и др.

22 сентября - Областной фестиваль хоров «Поющая земля тверская»

Ярмарка и мастер-классы - начало с 11.30.

Большой гала-концерт - начало в 12.00.

Место проведения: Театральная площадь Твер¬и

Вход свободный!

28 сентября в 18.30 - Проект «Доступная филармония»

В концерте камерной музыки примут участие лауреаты международных конкурсов: солистка Московской филармонии Хироко Нинагава (скрипка, Япония), Глеб Степанов (виолончель), Алексей Стариков (фортепиано).

В программе: произведения П. Чайковского, С. Рахманинова, И.С. Баха, Ф. Шопена, А. Аренского и др.