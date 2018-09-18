Спортсмен из Тверской области завоевал "золото" на первенстве мира по универсальному бою среди юниоров
Воспитанник ржевской спортивной школы стал победителем в весовой категории до 80 килограмм
"Золото" у тверского спортсмена Фото: Федерация универсального боя Тверской области
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С 14 по 16 сентября 2018 года в городе Медынь, что в Калужской области, проходило первенство мира по универсальному бою среди юниоров и девушек 18-20 лет.
Обладателем золотой награды в дисциплине «Лайт» (борьба в стойке) в весовой категории до 80 килограмм стал Аникин Даниил - воспитанник детско-юношеской спортивной школы города Ржева.
Двумя неделями ранее в этом же городе спортсмены из 40 регионов России , в двух дисциплинах оспаривали звание победителя Кубка России. К сожалению, тогда удача не улыбнулась тверским спортсменам.