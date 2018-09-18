Движение транспорта перекрыли на Бурашевском шоссе в Твери

18 Сент. 17:26 2018-09-18T17:26:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери перекрыли движение на Бурашевском шоссе. На участке дороги специалисты «Тверь Водоканал» будут перекладывать часть водопровода, который проходит под шоссе в районе дома № 62.

Пока идут работы, будет ограничено движение транспорта между улицами Летное поле и Вологодской. Планируется, что к работам, приступят 20-21 сентября. Временная схема движения на участке согласована с ГИБДД.

Объехать ремонтные работы можно будет по улице Взлетной. При движении в город водители должны будут повернуть налево по улице Летное поле, а при движении из города – направо на Вологодскую.