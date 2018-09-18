Жителям Тверской области расскажут, как оспаривать кадастровую стоимость недвижимости
В предстоящую пятницу, 21 сентября, в управлении Росреестра по Тверской области пройдёт тематическая горячая линия по вопросам оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости.
На горячей линии можно будет получить актуальную информацию о кадастровой стоимости своих объектов недвижимости (земельные участки, жилые дома и не только), а также узнать, каким образом определяется кадастровая стоимость и куда обращаться в случае несогласия с кадастровой стоимостью объекта недвижимости.
На вопросы будут отвечать специалисты отдела кадастровой оценки недвижимости регионального Управления Росреестра. Горячая линия будет работать с 10:00 до 16:00 по телефонам: 8 (4822) 78-25-58, 52-37-11.