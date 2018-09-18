2018-09-18T16:56:45+03:00
Общество

Жителям Тверской области расскажут, как оспаривать кадастровую стоимость недвижимости

Росреестр запускает "горячую линию"
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Звоните на "горячую линию"Звоните на "горячую линию"Фото: Мария ЛЕНЦ
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В предстоящую пятницу, 21 сентября, в управлении Росреестра по Тверской области пройдёт тематическая горячая линия по вопросам оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости.

На горячей линии можно будет получить актуальную информацию о кадастровой стоимости своих объектов недвижимости (земельные участки, жилые дома и не только), а также узнать, каким образом определяется кадастровая стоимость и куда обращаться в случае несогласия с кадастровой стоимостью объекта недвижимости.

На вопросы будут отвечать специалисты отдела кадастровой оценки недвижимости регионального Управления Росреестра. Горячая линия будет работать с 10:00 до 16:00 по телефонам: 8 (4822) 78-25-58, 52-37-11.

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