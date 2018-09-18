С начала года произошло 18 аварии с наездом на животных в Тверской области

18 Сент. 16:39 2018-09-18T16:39:14+03:00

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В Тверской области участились аварии, связанные с наездом на животных. В текущем году было зарегистрировано 18 таких дорожно-транспортных происшествий. Это на 38% больше, чем было в аналогичный период прошлого года. В результате аварий погибло четыре человека и 23 получили травмы.

Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, чаще всего животных сбивают на участках федеральных автомобильных дорог (61,1% от общего числа наездов на животных). Например, только в Зубцовском районе на трассе М-9 зарегистрировано 4 ДТП с участием животных.

Автоинспекторы призывают водителей быть крайне осторожными в зоне действия дорожных знаков "Дикие животные". Особенно внимательными следует быть утром и в ночные часы.

Дорожно-транспортные происшествия с участием диких животных имеют тяжелые последствия.