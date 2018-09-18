Рецидивист похитил у таксиста дорогой мобильный телефон в Твери

18 Сент. 16:02 2018-09-18T16:02:23+03:00

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В Твери к полицейским обратился 37-летний мужчина. Он рассказал, что работает водителем в одном из городских такси. Вечером он подвозил очередного пассажира от площади Терешковой до автовокзала. Когда клиент вышел из машины, водитель обнаружил пропажу своего мобильного телефона, который стоил более 21 тысячи рублей.

Полицейские опросили потерпевшего и составили описание похищенного имущества, а также внешности предполагаемого преступника.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий похищенное имущество найдено полицейскими и установлена личность подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый житель Твери, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

В полиции мужчина признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленник может вновь оказаться за решеткой на пять лет.