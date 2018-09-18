Планируется увеличивать объемы ввода жилья экономкласса в Тверской области

18 Сент. 15:23 2018-09-18T15:23:50+03:00

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В следующем году в Тверской области планируют увеличить объемы ввода жилья экономкласса, то есть доступного для жителей. На совещании о региональном бюджете на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, которое провел губернатор Игорь Руденя, была рассмотрена госпрограмма «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области».

По информации регионального Министерства строительства, на территории Верхневолжья ежегодно сдается около 600 тысяч квадратных метров жилья, включая малоэтажные и индивидуальные дома.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, до 2021 года планируется увеличение объемов ввода жилья экономкласса. А к 2024 году в Тверской области планируется более чем в 1,5 раза увеличить объёмы жилищного строительства.