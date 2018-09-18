2018-09-18T14:44:28+03:00
Здоровье

С начала года в Тверской области бешенством заболели 20 диких животных

Чаще всего бешенством заражаются енотовидные собаки
Виктория ЖУКОВА
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Все образцы исследуют специалисты в лабораторииВсе образцы исследуют специалисты в лабораторииФото: Борис КОКУРИН
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В Тверской области посчитали, сколько было зафиксировано случаев заболевания животными бешенством.

Согласно данным управления Россельхознадзора по Тверской области, с начала года от опасной болезни пало 20 животных. Чаще всего болеют енотовидные собаки (12 случаев) и лисы (4 случая). Также заболевание встречалось у собак и волков.

При этом в первой половине сентября на территории Тверского региона случаев заболевания бешенством у животных зафиксировано не было.

По данным управления, всего в России с начала сентября было зарегистрировано 79 случаев проявления бешенства. Больше всего больных животных обнаружили в Саратовской, Курской, Смоленской и Московской областях.

Напомним, что бешенство – это опасное инфекционное заболевание. Оно гарантированно убьет своего носителя, если заранее не принять необходимые меры предосторожности.

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