С начала года в Тверской области бешенством заболели 20 диких животных
В Тверской области посчитали, сколько было зафиксировано случаев заболевания животными бешенством.
Согласно данным управления Россельхознадзора по Тверской области, с начала года от опасной болезни пало 20 животных. Чаще всего болеют енотовидные собаки (12 случаев) и лисы (4 случая). Также заболевание встречалось у собак и волков.
При этом в первой половине сентября на территории Тверского региона случаев заболевания бешенством у животных зафиксировано не было.
По данным управления, всего в России с начала сентября было зарегистрировано 79 случаев проявления бешенства. Больше всего больных животных обнаружили в Саратовской, Курской, Смоленской и Московской областях.
Напомним, что бешенство – это опасное инфекционное заболевание. Оно гарантированно убьет своего носителя, если заранее не принять необходимые меры предосторожности.