Легковушка въехала в припаркованный на обочине дороги автомобиль в Твери
Виновника увезли в больницу на «скорой»
Место аварии. Фото: администрация Твери
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В Твери сегодня, 18 сентября, на пересечении улиц Орджоникидзе и Склизкова произошла авария.
Автомобиль "BMW" въехал в припаркованную на обочине "Reno Kangoo". По истормации пресс-службы УГИБДД России по Тверской области, в момент столкновения водитель и пассажиры французского автомобиль отошли.
В результате аварии, пострадал 27-летний водитель "BMW". Молодой человек сильно ударился головой о лобовое стекло. С места происшествия его увезли на "скорой".
Очевидцы рассказали, что помощь пострадавшему в аварии принялись оказывать только несколько человек, хотя на остановке стояло человек 30.