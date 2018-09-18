Легковушка въехала в припаркованный на обочине дороги автомобиль в Твери

18 Сент. 14:11 2018-09-18T14:11:16+03:00

Виновника увезли в больницу на «скорой»

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В Твери сегодня, 18 сентября, на пересечении улиц Орджоникидзе и Склизкова произошла авария.

Автомобиль "BMW" въехал в припаркованную на обочине "Reno Kangoo". По истормации пресс-службы УГИБДД России по Тверской области, в момент столкновения водитель и пассажиры французского автомобиль отошли.

В результате аварии, пострадал 27-летний водитель "BMW". Молодой человек сильно ударился головой о лобовое стекло. С места происшествия его увезли на "скорой".

Очевидцы рассказали, что помощь пострадавшему в аварии принялись оказывать только несколько человек, хотя на остановке стояло человек 30.