2018-09-18T13:43:30+03:00
Происшествия

25-летнюю девушку задержали в Тверской области за мошенничество в сфере туризма

Она продавала поддельные туристические туры
Виктория ЖУКОВА
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Теплые страны туристы так и не посетилиТеплые страны туристы так и не посетилиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области к стражам правопорядка обратились семь жителей Нелидова. Они рассказали, что одна из туристических фирм не выполняет условия договоров по предоставлению туров за пределы страны.

Полицейские изучили деятельность компании и установили, что 25-летняя директор фирмы, используя свое служебное положение, распоряжалась деньгами по своему усмотрению. Средства она брала от граждан в качестве оплаты за туры.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, предварительная сумма нанесенного туристам ущерба составила более 500 тысяч рублей.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают собирать доказательства и устанавливать обстоятельства совершенных противоправных деяний.

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