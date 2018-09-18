25-летнюю девушку задержали в Тверской области за мошенничество в сфере туризма
В Тверской области к стражам правопорядка обратились семь жителей Нелидова. Они рассказали, что одна из туристических фирм не выполняет условия договоров по предоставлению туров за пределы страны.
Полицейские изучили деятельность компании и установили, что 25-летняя директор фирмы, используя свое служебное положение, распоряжалась деньгами по своему усмотрению. Средства она брала от граждан в качестве оплаты за туры.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, предварительная сумма нанесенного туристам ущерба составила более 500 тысяч рублей.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают собирать доказательства и устанавливать обстоятельства совершенных противоправных деяний.