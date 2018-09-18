2018-09-18T13:16:06+03:00
Общество

Более 1500 продовольственных ярмарок проведено в Тверской области с начала года

Продают на ярмарках мясо, рыбу, «молочку» и сладости
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Ярмарки проходят в 25 муниципальных образованиях. Фото: архив "КП"Ярмарки проходят в 25 муниципальных образованиях. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тверской области с начала года прошло 1507 продовольственных ярмарок. Только на прошлой неделе было проведено 43 ярмарки в 21 муниципальном образовании, 8 из которых состоялись в Твери.

Торговые площадки для ярмарок организованы в 25 муниципальных образованиях: Андреапольском, Бежецком, Весьегонском, Жарковском, Кашинском, Кесовогорском, Кимрском, Кувшиновском, Лесном, Лихославльском, Молоковском, Нелидовском, Оленинском, Рамешковском, Сандовском, Селижаровском, Сонковском, Спировском, Торжокском, Торопецком, Фировском районах, Осташковском и Удомельском городских округах, а также в городах Тверь и Вышний Волочек.

Свою продукцию представляют 76 товаропроизводителей агропромышленного комплекса из 11 муниципальных образований Тверской области. Продается на ярмарке мясо, рыба, молочные товары, мед.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, развитие малоформатной, мобильной торговли – один из приоритетов в сельскохозяйственной отрасли региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собака забежала в школу и покусала учеников в Твери
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области