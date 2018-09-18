Более 1500 продовольственных ярмарок проведено в Тверской области с начала года

18 Сент. 13:16 2018-09-18T13:16:06+03:00

Продают на ярмарках мясо, рыбу, «молочку» и сладости

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В Тверской области с начала года прошло 1507 продовольственных ярмарок. Только на прошлой неделе было проведено 43 ярмарки в 21 муниципальном образовании, 8 из которых состоялись в Твери.

Торговые площадки для ярмарок организованы в 25 муниципальных образованиях: Андреапольском, Бежецком, Весьегонском, Жарковском, Кашинском, Кесовогорском, Кимрском, Кувшиновском, Лесном, Лихославльском, Молоковском, Нелидовском, Оленинском, Рамешковском, Сандовском, Селижаровском, Сонковском, Спировском, Торжокском, Торопецком, Фировском районах, Осташковском и Удомельском городских округах, а также в городах Тверь и Вышний Волочек.

Свою продукцию представляют 76 товаропроизводителей агропромышленного комплекса из 11 муниципальных образований Тверской области. Продается на ярмарке мясо, рыба, молочные товары, мед.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, развитие малоформатной, мобильной торговли – один из приоритетов в сельскохозяйственной отрасли региона.