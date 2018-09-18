27-летний парень заплатит крупный штраф за нападение на полицейского под Тверью

18 Сент. 12:45 2018-09-18T12:45:12+03:00

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В Тверской области осудили 27-летнего мужчину за нападение на полицейского.

В июне 2016 года молодого человека остановили правоохранители на 181 км автодороги М-10. Мужчина шел по дороге в поселке Заволжский и нарушил ПДД. Недовольный пешеход стал препятствовать законной деятельности представителя власти. Он ударил сотрудника полиции, причинив ему телесные повреждения. Дебошира усмирили полицейские.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Калининский районный суд назначил молодому человеку наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.