Проверено качество содержания 14 участков автодорог в Тверской области

18 Сент. 12:14 2018-09-18T12:14:07+03:00

На одной дороге нашли нарушения Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

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В Тверской области проверили, как соблюдаются требования законодательства в части содержания трасс. В августе проверку прошли 14 участков автодорог регионального и межмуниципального значения.

Надзор в дорожной отрасли Верхневолжья усилен по поручению губернатора Игоря Рудени.

В августе в Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций по поводу плохого состояния автодорог обратились 20 человек. Соответствующие проверки прошли в Нелидовском, Калининском, Конаковском, Кимрском, Зубцовском, Пеновском, Максатихинском, Старицком, Западнодвинском, Вышневолоцком, Кесовогорском районах и Осташковском городском округе.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, по итогу было вынесено одно постановление. Сумма наложенного штрафа составила 300 тысяч рублей.