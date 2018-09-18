Проверено качество содержания 14 участков автодорог в Тверской области
В Тверской области проверили, как соблюдаются требования законодательства в части содержания трасс. В августе проверку прошли 14 участков автодорог регионального и межмуниципального значения.
Надзор в дорожной отрасли Верхневолжья усилен по поручению губернатора Игоря Рудени.
В августе в Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций по поводу плохого состояния автодорог обратились 20 человек. Соответствующие проверки прошли в Нелидовском, Калининском, Конаковском, Кимрском, Зубцовском, Пеновском, Максатихинском, Старицком, Западнодвинском, Вышневолоцком, Кесовогорском районах и Осташковском городском округе.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, по итогу было вынесено одно постановление. Сумма наложенного штрафа составила 300 тысяч рублей.