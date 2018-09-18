2018-09-18T11:46:27+03:00
Здоровье

Возбуждено уголовное дело об отравлении пациентов в Тверской областной клинической больнице

Отравилось 32 человека
Игорь ДОКУЧАЕВ
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На этой кухне готовили блюда, отравившие 30 человек Фото: СУСК по Тверской областиНа этой кухне готовили блюда, отравившие 30 человек Фото: СУСК по Тверской области
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- Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг в больнице, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, данные о которых изначально получены из средств массовой информации. - Сообщает старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тверской области капитан юстиции Валерия Павлова.

По версии следствия, в сентябре 2018 года неустановленные на данный момент работники и должностные лица Областной клинической больницы, находясь на территории медицинского учреждения, в нарушение санитарно-эпидемиологических правил оказали пациентам и медицинскому персоналу больницы услуги, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей по централизованному питанию.

В результате употребления в пищу продукции, не отвечающей требованиям безопасности, произошло заболевание острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии 30 пациентов и двух медицинских работников.

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