Возбуждено уголовное дело об отравлении пациентов в Тверской областной клинической больнице

18 Сент. 11:46 2018-09-18T11:46:27+03:00

На этой кухне готовили блюда, отравившие 30 человек Фото: СУСК по Тверской области

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- Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг в больнице, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, данные о которых изначально получены из средств массовой информации. - Сообщает старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тверской области капитан юстиции Валерия Павлова.

По версии следствия, в сентябре 2018 года неустановленные на данный момент работники и должностные лица Областной клинической больницы, находясь на территории медицинского учреждения, в нарушение санитарно-эпидемиологических правил оказали пациентам и медицинскому персоналу больницы услуги, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей по централизованному питанию.

В результате употребления в пищу продукции, не отвечающей требованиям безопасности, произошло заболевание острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии 30 пациентов и двух медицинских работников.