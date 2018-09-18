Мужчина украл металлоконструкции стоимость 6 млн рублей в Твери

18 Сент. 11:23 2018-09-18T11:23:51+03:00

Их он сдал на металлолом и получил 800 тысяч рублей

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В Твери прокуратурой Пролетарского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении имущества.

Житель Твери заметил, что за торговым центром «Рубин» на огороженной территории в ящиках лежат металлоконструкции. Он нанял манипулятор, с помощью которого забрал имущество через забор, не заезжая на огороженную территорию. Похищенный металл он сдал в ближайший пункт приема металлолома, по паспорту своего знакомого. В итоге мужчина «заработал» порядка 800 тысяч рублей.

На преступление он пошел, потому что нуждался в деньгах для расчета с кредиторами.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, металлоконструкции являлись технологической линией по пропитке и термообработке кордной ткани. Их общая стоимость порядка 6 млн рублей

Уголовное дело будет рассмотрено в Пролетарском районном суде. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.