2018-09-18T11:08:10+03:00
Происшествия

Пешеход попал под колеса автомобиля в Тверской области

Потерпевшего пришлось госпитализировать
Альберт БОЙКОВ
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Пешеход получил в ДТП увечьяПешеход получил в ДТП увечьяФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В понедельник, 17 сентября, на 3 км автомобильной дороги Тверь-Сахарово, проходящей через Калининский район Тверской области, произошло ДТП в результате которого пострадал пешеход. Инцидент случился, когда на часах было 20:30.

Полицейские выяснили, что 54-летний водитель автомобиля "Рено Логан" сбил 33-летнего пешехода, который пытался перейти дорогу вне пешеходного перехода, хотя тот находился в зоне его видимости. Кроме того, в момент аварии на одежде потерпевшего не было светоотражающих элементов.

Как сообщат Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии мужчина с травмами доставили в больницу.

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