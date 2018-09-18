Водитель корейской иномарки отправил другого автомобилиста в одну из больниц Тверской области
Мужчина не смог правильно рассчитать дистанцию
В результате ДТП травмы получил водитель "Kia"
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В понедельник, 17 сентября, на 178 км трассы М-10 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Инцидент случился, когда на часах было 19:20.
Полицейские выяснили, что 59-летний водитель "Kia Rio" не смог выбрать правильную дистанцию до идущей впереди "Audi" и столкнулся с ней. Без пострадавших не обошлось.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу с различными травмами был доставлен обладатель автомобиля.