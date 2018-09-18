Холодную воду до обеда отключили в двух районах Твери

18 Сент. 10:33 2018-09-18T10:33:17+03:00

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В Твери в двух районах сегодня, 18 сентября, отключили холодную воду.

В Заволжском районе в поселке Литвинки проходят работы по замене запорной арматуры. До 13:00 в некоторых домах поселка не будет холодной воды.

Также работы по ремонту линии холодного водоснабжения идут на улице Эрнста Тельмана. В связи с этим до 12:00 «холодненькую» отключили на ближайших улицах и на Кольцевом проезде.

В Московском районе ремонтные работы проходят на улице Орджоникидзе. Холодную воду перекрыли по улице Фадеева до 12:00.

Цистерну с питьевой водой предоставят по необходимости.