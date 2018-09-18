2018-09-18T10:33:17+03:00
Недвижимость

Холодную воду до обеда отключили в двух районах Твери

Проходят ремонтные работы
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Вод включат в обедВод включат в обедФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Твери в двух районах сегодня, 18 сентября, отключили холодную воду.

В Заволжском районе в поселке Литвинки проходят работы по замене запорной арматуры. До 13:00 в некоторых домах поселка не будет холодной воды.

Также работы по ремонту линии холодного водоснабжения идут на улице Эрнста Тельмана. В связи с этим до 12:00 «холодненькую» отключили на ближайших улицах и на Кольцевом проезде.

В Московском районе ремонтные работы проходят на улице Орджоникидзе. Холодную воду перекрыли по улице Фадеева до 12:00.

Цистерну с питьевой водой предоставят по необходимости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собака забежала в школу и покусала учеников в Твери
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области